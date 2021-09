Festa de Nossa Senhora confirmada em Santo Antônio

Evento beneficente acontecerá nos dias 09, 10, 11 e 12 de Outubro

Nos dias 09, 10 e 11 de outubro, será realizada um evento religioso beneficente, na quadra da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Santo Antônio da Platina.

No evento, haverá porções de batata frita por apenas R$ 5,00; batata recheada no sabor de strogonoff de frango por R$10,00; espetinho de carne no valor de R$ 5,00; empadão de frango no valor de R$ 15,00; e pastéis de carne/pizza por R$5,00.

A compra dos tickets pode ser efetuada de forma antecipada nos escritórios paroquiais das Paróquia Santo Antônio de Pádua, Santa Filomena, São José e São Judas Tadeu.

Em 12 de outubro, feriado nacional, que se comemora o Dia da Nossa Senhora Aparecida, haverá um almoço na quadra da matriz, no valor de R$ 15,00, com vagas limitadas, portanto adquira seu ticket antecipadamente no escritório paroquial.