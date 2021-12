Feriado de Natal teve 22 mortes nas rodovias estaduais

Além das vítimas fatais houve 71 pessoas feridas nas rodovias estaduais

Com fiscalização redobrada em toda a malha rodoviária estadual, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou 4.045 imagens captadas por radar de carros em excesso de velocidade e aplicou 893 autos de infração de trânsito durante o feriado de Natal. A Polícia Militar pede aos condutores que respeitem o código de trânsito e os limites de velocidade.

Entre 23 e 26 de dezembro, houve 62 acidentes de trânsito, com 71 pessoas feridas e 22 mortes. “Continuamos a orientar às pessoas para terem todo o cuidado com a direção e que saiam com antecedência, pois a pressa pode causar acidentes”, afirmou o comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer.

O comandante reitera aos usuários das rodovias a importância do respeito à sinalização de trânsito e de não ingerir bebida alcoólica antes e nem durante a direção. “Reforçamos também que os condutores não ultrapassem os limites de velocidade da via”, disse.

Policiais militares rodoviários, nos postos da corporação e em pontos com maior circulação de veículos, fizeram abordagens e aplicaram testes com etilômetro. Foram feitos 413 testes: 10 motoristas presos por embriaguez ao volante e 14 autuados pelo mesmo crime.

ORIENTAÇÃO – Além da fiscalização de trânsito, o BPRv atuou com orientações aos motoristas, principalmente na região do Litoral. Devido ao grande número de veículos, a 1ª Companhia adequou o sentido da Avenida Paraná, em Guaratuba, no domingo (26/12), para o sentido único ao Ferry Boat. A mudança foi adotada para diminuir o congestionamento e melhorar a fluidez do trânsito na cidade.

No combate a crimes, o batalhão intensificou o trabalho da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), de Operações com Cães e abordagens gerais para encontrar drogas, armas e contrabando. Um exemplo foi o que ocorreu em Iporã (PR), na sexta-feira (24/12), em que foram apreendidos 7,8 quilos de skunk, uma derivação mais forte de maconha, durante uma abordagem a um ônibus de viagem que seguia de Francisco Alves para Curitiba. Um rapaz, de 19 anos, foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

OPERAÇÕES COM CÃES – Além de contar com mais policiais militares rodoviários nos postos rodoviários, graças a uma readequação interna de efetivo, também foram preparadas equipes de operações com cães para elevar a eficiência das abordagens e fiscalizações a veículos, principalmente no Litoral do estado.

Com maior público na região por conta das festas de Natal e Ano-Novo, o batalhão está usando equipes de operações com cães nos acessos aos municípios para inibir a entrada de drogas.