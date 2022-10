Feira de Profissões com oportunidade de cursos à estudantes

Os Colegiados de Curso da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, realizarão, nos dias 1, 3 e 4 de novembro, a I Feira de Profissões da Instituição nos campi de Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho. O evento de extensão tem como finalidade divulgar as atividades realizadas pelas graduações e as oportunidades de cursos ofertados por meio dos processos seletivos Vestibular e SiSU. Durante os três dias, a Feira receberá estudantes de escolas da região.

A pró-reitora de Graduação da UENP, Juliana Suzuki, destaca que a perspectiva da Feira de Profissões da UENP é aproximar a Universidade dos estudantes do ensino médio. “Nossa intenção é que essa atividade seja inserida no calendário anual da própria Universidade e das escolas para que possamos despertar nos alunos do Ensino Médio o interesse pela vida universitária, além de divulgar as instalações físicas e atividades desenvolvidas na instituição, dando visibilidade ao trabalho de ensino, pesquisa e extensão que realizamos”.

A professora acentua ainda que o evento é um ótimo momento para reforçar a todos os estudantes o convite para realizar o Vestibular da UENP e ingressar no ensino superior. “Somos uma Universidade pública, gratuita e de qualidade e a realização da Feira de Profissões nos possibilitará estreitar laços com os estudantes do ensino médio e as escolas. Estamos com inscrições abertas para o nosso Vestibular e a expectativa é que esse momento possa ajudar a tirar eventuais dúvidas dos estudantes quanto aos cursos superiores que pretendem fazer”.

No dia 1º de novembro, o evento será realizado no Campus de Cornélio Procópio da UENP, das 8h às 12h, das 14h às 17h e das 19h às 21h30.

Na quinta-feira, dia 3, a Feira de Profissões ocorre em Bandeirantes, das 8h às 12h e das 14h às 17h, e, na sexta-feira, 4, das 8h às 12h e das 14h às 17h, em Jacarezinho.

Na instituição, os estudantes terão a possibilidade de conhecer os Centros de Estudos, laboratórios e outras estruturas da Universidade, além de seus serviços prestados à comunidade. Durante a visita, os alunos do ensino médio terão a possibilidade de interagir com os estudantes e professores das 27 graduações da UENP.

Vestibular 2023

A UENP está com inscrições abertas para o Vestibular 2023 até 10 de novembro, exclusivamente, pela internet. A prova será realizada no dia 15 de janeiro. Acesse o link para inscrição em https://vestibular.uenp.edu. br/2023/

A taxa de inscrição é de R$150,00 que poderá ser paga até o dia seguinte ao término das inscrições, 11 de novembro. Como nos anos anteriores, as provas serão realizadas nas cidades onde estão sediados os campi da Universidade (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho).

Os candidatos deverão elaborar uma redação e responder a 60 questões da Prova Objetiva, que será composta por questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas, sendo 6 (seis) questões de cada área do conhecimento (Biologia; Filosofia; Física; Geografia; História; Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira Moderna; Matemática; Química; Sociologia). A prova terá início às 13h30, horário de Brasília (DF) e duração de até cinco horas.

Vagas

Nesse ano, serão ofertadas, por meio do Vestibular, 1110 vagas para ingresso nos cursos de graduação em 2023. As inscrições estão abertas para os cursos de Agronomia (40), Ciências Biológicas – licenciatura ou bacharelado (40), Ciência da Computação (24), Computação (20), Enfermagem (22), Medicina Veterinária (40), no Campus de Bandeirantes.