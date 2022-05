Fase regional dos JEPs em Tomazina

Jogos Escolares reúne 892 atletas do Norte Pioneiro

Jogos Estudantes de oito cidades atendidas pelo NRE (Núcleo Regional de Educação) de Ibaiti, no Norte Pioneiro, iniciaram nesta sexta-feira, 6, as disputas da fase regional dos JEPs (Jogos Escolares do Paraná).

A competição reúne 892 atletas, que formam 99 equipes de 22 escolas da região. As disputas ocorrem em Tomazina.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) ressalta a importância da retomada das competições, após as restrições mais rígidas em razão da Covid-19. Para ele, o engajamento da população na campanha de vacinação e os cuidados sanitários adotados pelos paranaenses estão permitindo a volta das atividades esportivas.

Os Jogos Escolares foram suspensos nos últimos dois anos por conta da pandemia, assim como outras competições esportivas oficiais do Estado. “Agora, com a vacinação, o Paraná volta a programar essas disputas, que estimulam o desenvolvimento dos estudantes e podem revelar talentos esportivos em todas as regiões do Estado”, avalia o deputado Romanelli.

JEPs — A primeira fase regional da 68ª edição dos JEPs será realizada em 15 municípios e com cerca de 20 mil inscrições, entre alunos e professores. As competições acontecem em Astorga, Brasilândia do Sul, Campo Largo, Catanduvas, Centenário do Sul, Chopinzinho, Ivaí, Matelândia, Planalto, Reserva do Iguaçu, Telêmaco Borba, Terra Rica, Terra Roxa, Tomazina e União da Vitória. As disputas seguem até quarta-feira (11).

A segunda fase regional será disputada entre os dias 26 e 31 de maio, quando serão definidos os outros campeões regionais do Norte Pioneiro, dos NREs de Cornélio Procópio, Jacarezinho e Wenceslau Braz. O Núcleo de Ibaiti vai participar da disputa com alunos de escolas públicas e privadas das cidades de Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina.

As disputas serão nas modalidades de atletismo, basquete, futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa e xadrez, no masculino e feminino, nas categorias A (para alunos de 15 a 17 anos) e B (de 12 a 14 anos), além da categoria ACD (atletas com deficiência).

As melhores equipes da fase regional do Norte Pioneiro serão classificadas para a macrorregional, reunindo os campeões dos NREs de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz. A fase macrorregional do Norte Pioneiro dos JEPs será disputada de 15 a 19 de junho, em Siqueira Campos.

Os campeões das fases macrorregionais, na categoria B, disputam a fase final em Campo Mourão, de 15 a 23 de julho. Já os campeões da categoria A, disputam a final dos JEPs em Pato Branco, entre 5 e 13 de agosto.