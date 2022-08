Família explica sobre extração do cascalho

“Extração desordenada vinha causando danos à propriedade”

A Prefeitura de Carlópolis extraía cascalho para a manutenção das estradas rurais que auxiliam no escoamento da produção de café, leite, goiaba, gado de corte e outros itens de produção agrícola típicos da região.

Recentemente, ao chegar com os maquinários e caminhões para a extração de cascalhos no local, trabalhadores se depararam com as porteiras fechadas com cadeados, o que impediu o acesso ao local. Servidores ligados a prefeitura informaram que após o falecimento de Hercides Bagatim, os filhos herdeiros obstruíram a pedreira explorada pelo Município há mais de 30 anos e solicitaram um aluguel mensal em torno de R$ 5 mil.

Procurada, a prefeitura informou que o fechamento está causando grandes transtornos para a população rural, deixando estradas sem manutenção por falta das pedras que eram extraídas do local, podendo até mesmo ocasionar perdas da safra por falta de estradas.

Nesta terça-feira, dia 30, o advogado Otávio Cadenassi Neto, em contato com o Npdiario, disse representar a família e enviou duas imagens atuais do local (reproduzidas acima) e a seguinte Nota, publicada em sua íntegra:

“Fomos surpreendidos com noticia veiculada no Npdiario , na qual a Prefeitura de Carlópolis relata problemas com relação à extração de cascalho para a manutenção das estradas rurais.

Cumpre-nos então, informar que a respeito do assunto em questão, antecedendo qualquer medida, procuramos por diversas vezes os administradores do Município, entre eles o Exmo. Prefeito Municipal, oportunidade em que expusemos que da maneira como estava sendo feita a extração desordenada do cascalho, vinha causando danos à propriedade.

No caso, se trata de uma propriedade particular sendo propostas aos

administradores públicos soluções para a exploração sustentável, ou seja,

no mínimo a apresentação de Planos Ambientais que tratam a respeito da

questão, delimitação da área a ser explorada e uma contra-prestação.

As tratativas entre as partes tiveram inicio desde abril deste ano sem sucesso, e, portanto, a Administração Pública não foi surpreendida.

Por fim, é de se salientar que a Família Bagatim serviu ao Município por mais de 30 anos sem qualquer compensação financeira, e, por isso lamentam a noticia e exposição dos fatos de forma equivocada pela atual Administração Pública Municipal”.