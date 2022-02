Falta de água em Siqueira Campos e Ribeirão de Pinhal

Falta de eletricidade na unidade de captação e obras de ampliação do sistema

Devido à falta de eletricidade na unidade de captação, a produção de água está paralisada neste domingo (6), em Siqueira Campos. Isto pode afetar o abastecimento de água em toda a cidade.

A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer na segunda-feira (7) durante o dia. Na retomada do abastecimento pode ocorrer alteração na turbidez da água, caso isso ocorra os clientes devem ligar para o 0800 200 0115.

A orientação é evitar desperdícios.

A Sanepar também informa que nesta terça-feira (8) promoverá interligações de rede em Ribeirão de Pinhal, nas obras de ampliação do sistema. O serviço irá afetar o abastecimento de água no Centro e nos bairros Jardim Bandeirantes, Conjunto Toto Carvalho, Jardim Esplanada, Vila Domingues, Conjunto Pinheirais, Vila Rural e Conjunto Irma Romanelli.

O serviço será feitos das 9h às 17h, com normalização prevista para as 18 horas.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br