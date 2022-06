Falece comerciante Eva Silva aos 81 anos

Corpo será sepultado na manhã desta terça-feira

A comerciante aposentada Eva Rigodanzo da Silva (fotos) , do Evans Buffet, um dos mais respeitados do Norte Pioneiro e já há alguns anos desativado, faleceu nesta segunda-feira, dia seis. Ela estava com várias complicações de saúde.

O velório será na Funerária Platinense, ao lado do Centro Social.

O corpo será sepultado às dez horas desta terça-feira, dia sete, no Cemitério São João Batista , em Santo Antônio da Platina.

Dona Eva tinha 81 anos, era uma mulher católica e muito devota de Nossa Senhora de Fátima. O marido foi o saudoso Belinho Barbeiro.

Deixou as filhas Celeste, Luíza (pedagoga) e o filho Heleno, além de oito netos e quatro bisnetos.