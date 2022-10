Falece João do Platybar aos 67

Enterro hoje às 16 horas no Cemitério Parque das Oliveiras

João Justino de Souza, o João do Platybar (fotos), faleceu nesta terça-feira, dia quatro, aos 67 anos, A causa da morte foi AVC (Acidente Vascular Cerebral) seguido de infarto.

O corpo está no velório da Funerária Vitoriana , na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 582 , perto do Colégio Estadual Tiradentes, no centro de Santo Antônio da Platina.

O sepultamento nesta quarta-feira, dia cinco, às 16 horas no Cemitério Parque das Oliveiras.

Durante 40 anos o comerciante conduziu o Platbar (foto) numa das esquinas da Praça da Vila São José.

Deixa a esposa, Maria Aparecida Esteves de Souza, a filha, a professora Cássia Regina Souza Gherlandi, o filho Ulisses Fernando Souza, o genro André Gherlandi e a nora Rosângela Gelinski de Souza, além do neto, Petterson Eduardo Souza Gherlandi.