Fábrica de extintores abre empregos em Santo Antônio

Parceria com prefeitura viabiliza aumento da Extinpag

A Extinpag, indústria de equipamentos contra incêndios, dará início a partir do ano que vem à construção de sua sede própria, no Jardim Bela Manhã em Santo Antônio da Platina . As novas instalações da indústria prometem a geração de pelo menos 60 novos empregos, resultado de uma parceria fechada junto à administração municipal.

A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, fez a concessão de uso de um terreno de mais de dois mil metros quadrados, localizado no Jardim Bela Manhã, onde será instalado a indústria de extintores Extinpag. A empresa tem sede em Maringá, mas já atua em Santo Antônio da Platina, em um barracão alugado que conta 30 funcionários.

Na terça-feira, 26, o proprietário, Élcio Andreo, sua esposa Lucineide Andreo e o gerente Fernando Ribeiro estiveram no terreno cedido pela prefeitura junto com o prefeito José Coelho da Silva Coelho Neto, o vice-prefeito Francisco Monteiro e o diretor do departamento de Indústria Comércio e Turismo, Antônio Marcos de Souza.

A previsão é que na sede própria seja construído um barracão de 950 metros quadrados, onde será feita a fabricação própria dos extintores. A previsão inicial da diretoria da empresa é que seja dobrado o número atual de funcionários inicialmente, chegando a possibilidade de um quadro com mais de 100 funcionários.