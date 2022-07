UENP: Fábio e Ricardo Campos empossados

Confira todos os detalhes da solenidade

Os professores Fábio Neia e Ricardo Martins foram empossados oficialmente no noite dessa sexta-feira, 22, como reitor e vice-reitor, respectivamente, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). O período será de quatro anos.

Para o vice-reitor empossado Ricardo Campos é mais uma etapa. ” Quero agradecer a todos que acreditaram nesse projeto. Estaremos sempre abertos para cada vez mais alavancar o trabalho da UENP. Agradeço minha família que sempre deu o apoio necessário”, comenta Ricardo Campos.

A UENP tem como missão atuar na produção do conhecimento científico em suas mais diversas formas e no processo de desenvolvimento regional e do Estado do Paraná, participando ativamente no trabalho de construção integral da sociedade e de seus cidadãos, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida, promovendo a democracia, a cidadania e o desenvolvimento sócio-econômico, pela valorização e socialização do conhecimento e do saber historicamente construído e constituído. São oferecidos 25 cursos de graduação, nas mais diversas áreas de conhecimento, vários cursos de pós-graduação lato sensu e três cursos de pós-graduação stricto sensu: em Ciência Jurídica, Letras e em Agronomia.

A solenidade que aconteceu no Conjunto Amador de Teatro (CAT) contou com a presença de reitores das Universidades Estaduais do Paraná e também do país vizinho Paraguai. O evento contou com a presença do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, os prefeitos Marcelo Palhares (Jacarezinho) e Amin (Cornélio Procópio).

Fátima Padoan e Fabiano agradeceram os oito anos à frente da instituição. Em discursos emocionados eles lembraram sobre a gestão e ações realizadas durante o período.

Para o reitor empossado Fábio Neia é uma nova fase de trabalho. “Queremos continuar realizando os trabalhos voltados em prol da comunidade. Agradeço minha família e pessoas que acreditaram e apoiaram esse projeto desde o início”, explica Fábio Neia(Reportagem: Marcos Junior).