Exibição de canil em festa no 2º BPM

Crianças dos Colégios Maranata e Magnus de Jacarezinho participaram do evento

Nos dias 24, 25 e 26 de agosto, o 2º Batalhão da Polícia Militar realizou apresentações com a Equipe de Operações com Cães – CANIL, para alunos do ensino fundamental pertencentes ao Colégio Magnus e Colégio Maranata de Jacarezinho.

Em tais eventos, demonstraram a técnica empregada no adestramento de cães no faro de entorpecentes, armas e pessoas além da utilização de cães no patrulhamento com viaturas apresentando comandos de obediência.

Os alunos tiveram a oportunidade de interagir com os cães e conhecer um pouco mais da atividade policial (fotos).

Foi prestada homenagem aos Policiais Militares, parabenizando-os pelo Dia do Soldado, comemorado no dia 25 de agosto.

Tal data, é o dia de nascimento do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que foi designado como o patrono do Exército Brasileiro – incorporando o ideal de soldado e sendo a figura mais importante de sua tradição. Historiadores consideram que ele foi o maior oficial militar da história do Brasil.

