Morro do Sabão sedia Evento

Iniciativa ofereceu de graça cultura, lazer e esportes

Evento público promovido pela Platina Record’s para reinauguração do campo de futebol do Morro do Sabão (recentemente revitalizado pela Prefeitura de Santo Antônio da Platina) reuniu muitas pessoas de todas as idades.

A equipe da Platina Record’s uniu forças também com empresários da cidade para a realização da iniciativa juntando esporte, entretenimento sadia e cultura popular(fotos).

Entre as recreações, um campeonato de futebol com inscrição gratuita e premiações de 1º,2º e 3º lugar , artilheiro , melhor jogador e melhor defesa, de acordo com informações de Vítor Camargo, um dos organizadores.

Pipoca, Algodão doce e cama elástica gratuitos para as crianças. Contando também com pirofagia, intervenções artísticas de cantores e Dj’s da Platina Records. Foram cerca de mil reais em prol da sociedade.