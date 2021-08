Escola de canoagem no balneário Alemoa

Demanda prevista a partir do anseio da comunidade siqueirense

O Balneário da Aemoa, no município de Siqueira Campos, ganhou uma Escola de Canoagem , o anúncio foi feito esta semana, logo após o Departamento de Esportes apresentar ao prefeito Luiz Henrique Geramano, o projeto já pronto para o funcionamento da unidade.

Essa conquista da comunidade estava inserida no plano de governo do prefeito Germano e vice Paulão, elaborado a partir do anseio da comunidade na campanha de 2020. As inscrições já tiveram início na quarta-feira, na sede do CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) do Balneário. Os detalhes para o funcionamento serão divulgado nos próximos dias (Reportagem: Agência Criativa).