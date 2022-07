Entidade oferece vaga para diarista até dia 18

Para trabalhar na sede na Vila Ribeiro

Está aberto edital para chamamento e credenciamento relativo à vaga de Diarista, no Lar Jesus Adolescente (foto). As inscrições permanecem abertas no período até o dia 18 deste mês (segunda-feira).

Mais informações nos telefones (43) 9 9652-6862 e (43) 3534-1066.

O Centro Educacional Lar Jesus Adolescente é presidido pela empresária Setime Barreto e dirigido pelas irmãs franciscanas angelinas.

Foi fundado em 1992 sendo a sede inaugurada em 2008 na rua Aurora (Vila Ribeiro).