Enterrado corpo em Ribeirão Claro

O corretor de seguros Eduardo Chammas Cassar (fotos), de 28 anos, faleceu às 16h30m desta terça-feira, dia 11, em Carlópolis.

O jovem trafegava com sua moto Honda/CBR 1.000 (placa de Herculândia/SP) pela PR-151 sentido Ribeirão Claro, e ao atingir o Km 45 colidiu contra a lateral do trator Massey -Ferguson 296 (de Carlópolis), que viajava no sentido contrário carregando estrume. A moto partiu ao meio.

Realizado etilômetro no condutor do trator, resultou 0,00mg/l. O motorista, cujas iniciais são R. M., tem 51 anos e sofreu ferimentos médios, sendo encaminhado ao hospital carlopolitano.

Atenderam a ocorrência as Polícias Rodoviária Estadual (Santo Antônio da Platina) Civil e Militar de Carlópolis, Polícia Técnica e IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

O jovem, que era solteiro, perdeu a vida carbonizado.

Era filho da assistente social Nora e de Ricardo Chammas (advogado) e tinha um irmão, Ricardo Filho, o Rick, secretário municipal de Obras e Urbanismo,

O corpo foi sepultado na manhã desta quarta-feira, dia 12, em caixão lacrado no cemitério local.

O óbito comoveu todo o Norte Pioneiro.