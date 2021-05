Enterrado corpo do tavorense Hélio Galvão

Ele faleceu em torno de 13h30m desta sexta-feira

O radialista Hélio Galvão de França (fotos), 52 anos, perdeu a vida às 13h30m desta sexta-feira, dia 30, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Apaixonado pela música raiz, residia com a esposa e dois filhos em Joaquim Távora, onde mantinha uma rádio na internet chamada Balada FM Sertaneja.

Com Zé da Viola, fazia apresentações cantando e tocando canções do universo caipira e mantinha amizades em todo o Norte Pioneiro e sul de São Paulo. O corpo já foi sepultado no cemitério tavorense.