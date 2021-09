Enterrado corpo de jovem atropelado em Bandeirantes

Conduzia moto, bateu em árvore e foi atropelado por camionete

O corpo de Darlan César Vicente (fotos), de 29 anos, foi sepultado na tarde desta quinta-feira, dia nove, no Cemitério Municipal de Bandeirantes. Ele perdeu a vida em acidente no KM 64 da BR-369 na noite de quarta ao colidir sua motociclista contra uma árvore. Caiu e foi atropelado por um automóvel em seguida, sendo o óbito no local.

O motorista da VW/Amarok não conseguiu evitar.

Ele não se machucou e permaneceu na rodovia aguardando a concessionária e a Polícia Rodoviária Federal atender a ocorrência.

Darlan deixou a esposa Natália e a filha, Ana.