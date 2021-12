Engenheiros,arquitetos e agrônomos fazem ação social

Campanha “Faça o dia de uma criança feliz” arrecada brinquedos em SAP

Nesta semana-feira, dia 20, encerrou a campanha solidária referente à arrecadação de brinquedos novos ou usados

(em bom estado de conservação) que será destinada a crianças em situação de vulnerabilidade social.

A Diretoria da Associação Platinense de Engenharia Arquitetura e Agronomia agradece a todos que ajudaram a iniciativa.

“Foi uma forma simples de acolher, de levar um pouco de carinho e proporcionar um momento especial para esses pequenos. Afinal para muitas crianças em situação de vulnerabilidade, que sofreram com o afastamento social, ainda mais depois de um ano difícil a todos, um brinquedo pode representar um momento de alegria, um Natal muito mais Feliz”, disse Fernando Santos.

O presidente da entidade, o profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho Fernando R. dos Santos, junto com os profissionais o Vice-Presidente Engenheiro Elétrico Marceluz de Queiroz e a Tesoureira Engenheira Civil Kátia Strauss, estavam presentes para o recolhimento das doações, no qual foi repassado ao Sr. Fabio Lara a responsabilidade da distribuição as crianças no dia de 25 de dezembro – no Natal.

A associação também realizou uma contribuição no valor de R$ 200,00, repassados para compra de mais brinquedos.

A participação voluntária e o envolvimento em ajudar ao próximo, teve como objetivo principal estimular esse ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo, “esperamos que no próximo ano possamos continuar com essa ação. Fica aqui registrado nossa imensa gratidão a todos nossos colaboradores”, adicionou.

Nas fotos, aparece o radialista Fábio Lara, que promove festa vestido de Papai Noel há 23 anos na cidade.