Encontrada em Jacarezinho moto furtada em Cornélio Procópio

A motocicleta estava em Jacarezinho no Jardim Panorama

Policiais militares recuperaram em Jacarezinho uma moto furtada em Cornélio Procópio.

Após denúncia anônima sobre uma moto suspeita no Jardim Panorama, os policiais foram ao local e se depararam com um indivíduo, conhecido do meio policial, em posse deste veículo, estacionado na via pública.

Ao perceber a aproximação dos pms, ele fugiu, mas foi alcançado e detido. Realizada consulta na procedência da motocicleta, constatou-se alerta de furto de segunda-feira, dia 06, em Cornélio Procópio.

O indivíduo, 18 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho, bem com a motocicleta para os devidos procedimentos de restituição ao proprietário.