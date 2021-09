Empresa pode abrir de 700 a mil vagas em Santo Antônio

Fábrica de embalagens plásticas tende a se instalar em Santo Antônio da Platina

O prefeito Professor Zezão (Pode), o presidente do legislativo, José Jaime Mineiro(PSDB), o secretário e o diretor de Indústria e Comércio, respectivamente Alexandre Levati e Antônio Marcos, o secretário de Assistência Social, Cristiano Lauro, entre outros, se encontraram no meio da tarde desta terça-feira, dia 21, com Carlos Miura, presidente da Brasil Pack, na sede da empresa às margens da Rodovia da Uva, em Colombo, município da região metropolitana de Curitiba.

A firma tem mais de 20 anos e atua em 11 estados do país, como fábrica de embalagens e sistemas de embalamento para o mercado de alimentos. Os principais produtos são sacos a vácuo e embalagens para laticínios (copinhos de iogurte, por exemplo).

Mineiro relatou ter recebido uma dica do amigo cabeleireiro Sebastian de la France sobre um empreendedor que estaria interessado em investir na cidade, onde inexiste sindicato pressionando de forma exagerada os patrões e a mão de obra é relativamente barata.

O vereador foi em busca de detalhes e acabou conhecendo a BrasilPack, que pretende, de fato, instalar uma unidade em Santo Antônio da Platina com previsão de abrir, já de início entre 700 a mil empregos diretos. Fez uma visita semana passada e nesta terça voltou com o chefe do executivo e comitiva.

Zezão disse que a empresa precisará de uma área entre 70 mil a 100 mil metros quadrados e o projeto está sendo entabulado para doação ou cessão por comodato, “eles necessitam do espaço e nós vamos ceder, nossa cidade tem boa estrutura, ótima posição geográfica ficando a 400 quilômetros da capital paulista e cerca de 370 KM de Curitiba, com as melhorias que serão promovidas na PR-092 a situação se tornará ainda melhor para distribuição da produção; estamos otimistas que tudo dará certo”, assinalou.