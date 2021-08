Rotary tem novo associado em Santo Antônio

Evento social foi na Casa da Amizade em Santo Antônio da Platina

Reginaldo Honório da Silva Oliveira tomou posse como novo associado no Rotary Club de Santo Antônio da Platina.

O evento recente contou com a presença de muitas autoridades do conceituado clube de serviço, como o Professor Roberto Castanho (presidente do Rotary Bandeirantes), Paulo Balla (governador distrital 2020/21) Claudinei de Oliveira (governador distrital 2010/11).

Também presentes todos os rotarianos e familiares do novo companheiro, incluindo as madrinhas Magda Sanches Antunes e Franciane Egéa.