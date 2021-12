Tork mantém liderança no Enduro de Regularidade

Piloto foi o terceiro colocado no 31º Pro Tork Ibitipoca Off Road

Emerson Loth manteve a liderança da categoria Master no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, ao ser o terceiro colocado na penúltima etapa da temporada. O 31º Pro Tork Ibitipoca Off Road contou com a participação de mais de 500 motos no fim de semana, dias 27 e 28 de novembro, em Minas Gerais.

No sábado, os pilotos percorreram 230 km (médias 1 e 2), mais 175 km (médias 3 e 4), entre as cidades de Juiz de Fora e Conceição de Ibitipoca, com neutro em Lima Duarte. Já no domingo, fizeram o caminho de volta, um trajeto de aproximadamente 200 quilômetros com pouca diferença entre as médias 1 2 e 3 e 4

Para o piloto Pro Tork, também conhecido como Bomba, foi um grande desafio. “A prova foi muito técnica, bastante pedra, velocidade alta, exigiu preparo físico e eu confesso que senti um pouco. Mas fiquei feliz com o resultado, foi importante na busca pelo título, parto para a final com 11 pontos de vantagem”, explica.

A última etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade está programada para acontecer junto ao Enduro da Mantiqueira, entre os dias 11 e 12 de dezembro, no município de São Bento do Sapucaí. Emerson terá alguns dias para se preparar e a expectativa da equipe é excelente.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora oficial do Ibitipoca. Seu piloto tem ainda o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.