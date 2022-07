Embriagado, mata cavalo em Quatiguá

Condutor não tem habilitação para dirigir

Na madrugada de sábado (23) a Polícia Militar de Quatiguá foi acionada na Avenida José Eduardo Júnior acerca de acidente de trânsito.

Os policiais foram informados de que uma caminhonete atropelou um homem que estava a cavalo, que morreu rapidamente. De acordo com pessoas próximas ao local, foi uma Fiat Strada que o atropelou e permaneceu no acidente por certo tempo, após se retirou.

Quando ao cavaleiro, foi encaminhado ao hospital local e na sequência à outro município para os procedimentos médicos.

A Polícia localizou a picape estacionada na garagem da residência do condutor com o para-brisas quebrado e a frente do lado direito amassada, o responsável relatou que estava conduzindo o veículo quando o equino entrou em sua frente, causando o acidente. Não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e foi conduzido ao Destacamento Policial Militar para confecção do boletim e realização do teste do etilômetro, o qual acusou embriaguez, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.