EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Viviane Miranda, Oficial Interina do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de

Ibaiti, Estado do Paraná, na forma da Lei,

FAZ SABER a todos os que virem ou dele conhecimento

tiverem, que por requerimento e documentos hábeis, vem INTIMAR a Sra.

CRISTIANA SANTA ROSA, brasileira, solteira, portadora do CPF/MF sob nº

028.928.219-59, residente R. CINCO, Nº 0, LT 07 QC C, JD SAN RAFAEL, IBAITIPR, CEP: 84.900-000, fica, pelo presente edital em decorrência da Alienação fiduciária

n° 844440091468-0, firmado em 18/06/2012, constante no R-05 da Matrícula nº 13.787,

desta Serventia, INTIMADA a comparecer na agência da CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL – CEF, detentor do financiamento, no caso a Agência de IBAITI/PR, para

que no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ultima publicação deste

edital, para saldar dívida junto à credora fiduciária, conforme estabelece o parágrafo 4º

do Artigo 26 da Lei 9.514 de 20.11.1997.-

Ibaiti, 18 de outubro de 2021

Viviane Miranda

Oficial Interina