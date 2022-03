É grave estado do ladrão que caiu de poste em Santo Antônio

Ele estava furtando um transformador e foi eletrocutado

O corpo de bombeiros foi acionado em torno de 16h 45m desta quinta-feira, dia 24, porque uma pessoa sofreu queda possivelmente de árvore, mas quando a corporação chegou para atender numa propriedade longe do centro, encontrou um homem que caiu de um poste.

Havia uma casa abandonada e o platinense com dor, fala desconexa e dificuldade para respirar, apresentando fraturas expostas em ossos da perna, queimaduras na pele do rosto, tórax, braços e roupas e um transformador no chão, que ele tentara furtar.

Levado ao Pronto Socorro e na seguida a um hospital londrinense devido a gravidade.

A Polícia Militar compareceu no local.

Edison Bandeira, chefe regional da Copel, procurado pelo Npdiario infirmou que o elemento provavelmente iria tirar o cobre que tem dentro do transformador para vender.

Custa cerca de 60 reais o quilo e o equipamento possui em média 40 quilos do metal maleável.

A tíbia e a fíbula são os ossos da perna. A tíbia se articula com os do fêmur, formando a articulação do joelho, da qual a fíbula não faz parte. Enquanto que a fíbula atua basicamente como local para fixação dos músculos da perna. A tíbia é o principal osso que suporta peso na parte inferior da perna.

Transformadores de energia elétrica desempenham um papel importante na expansão da energia elétrica tanto nas zonas urbanas quanto nas rurais.

Em uma explicação básica, o transformador é um dispositivo que converte a eletricidade de uma voltagem para outra. A voltagem é a medida da força elétrica que empurra os elétrons ao redor de um circuito. Na maioria dos casos, os transformadores convertem a eletricidade em alta tensão para uma voltagem mais baixa. Isso é algo essencial no processo de entrega de energia para as residências, uma vez que a eletricidade que vem das usinas de energia sempre apresenta uma voltagem extremamente alta, que seria totalmente inadequada para o uso doméstico.