Drogas apreendidas pela Polícia Militar no bairro Santa Terezinha

Adolescente estava portando as pedras de crack

Neste domingo (27), a Polícia Militar apreendeu seis pedras de crack (foto).

Enquanto realizava patrulhamento no Bairro Santa Terezinha, em Santo Antônio da Platina, a equipe localizou menor (17 anos), reconhecido no meio por anterior envolvimento com o tráfico de drogas. Quando viu a viatura, logo retirou do bolso de sua bermuda um objeto e o arremessou por cima de um alambrado.

Os agentes realizaram abordagem e revista pessoal, na qual não encontraram nada de ilícito. No entanto, no momento da revista do que foi arremessado é que encontraram as 6 pedras de crack embaladas no formato de terço.

Conforme pesquisa, constatou-se que o mesmo indivíduo havia sido abordado neste mês próximo a eses local, e estava portando três pedras da mesma substância.

Diante dos fatos, o menino encaminhado à 4ª Companhia da Polícia Militar, onde foi feito boletim, após encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O entorpecente foi apreendido.