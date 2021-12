Natanael recupera fratura em idosa de 94 anos

O osteopata Natanael Cícero da Silva utiliza técnica PDC desde 2014

O profissional tratou a fratura de platinense idosa, de 94 anos, com um método não cirúrgico. A senhora Wanda Batista, de 94 anos, estava mudando de casa no dia 03 de outubro quando caiu sobre a perna direita. Após sentir muita dor, foi socorrida pelos familiares e levada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa, onde constatou a fratura do osso Fêmur.

Essa fissura costuma ser angustiante, pois localiza-se no encaixe do osso com o quadril (osso ílíaco). Foi sugerido a cirurgia, mas devido a idade avançada, os familiares buscaram tratamentos menos invasivos.

Nessa procura, encontraram o Dr. Natan, que já tinha consolidado traumas ósseos e ligamentares à parentes da idosa. Essa metodologia (PDC) nunca tinha sido aplicada em idosos de mais de 80 anos, antes de Wanda.

A recuperação para esse tratamento é de 3 a 4 meses, assim como o prazo previsto para tratamentos cirúrgicos.

Segundo o médico: “Dona Wanda encontra-se bem e já na fase final do tratamento, mas é importante salientar os cuidados e ações do Programa Saúde da Família – Vila Claro: Enfermagem, Médicos, Assistência Social e as Cuidadoras de Saúde envolvidas constantemente no processo de cura e manutenção da vida desta senhora com todo apoio familiar”.

Dr. Natan atende em Santo Antônio da Platina na Clínica Sara Psicologia e Osteopatia, rua Benedito Barbosa, 36, bairro São Francisco. Telefone/WhatsApp: (43) 99619-1098.