Pego maconheiro no Altvater(Sindicato)

Combate às drogas prossegue firme na cidade

Neste domingo, dia nove, um homem foi preso na rua Luiz Francisco, localizada no bairro Altvater(Sindicato) em Santo Antônio da Platina. A Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) deu apoio à ação.

De acordo com as informações, mais duas pessoas estavam com o elemento, mas foram liberadas por não estarem portando nada ilícito.

Com o indivíduo acharam uma porção de maconha, já embalada em um plástico transparente.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.