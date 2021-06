UFV BR XXVIII EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 38.456.346/0001-71

Torna público que recebeu do Instituto Água e Terra a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual com validade de 18/05/2031 para a implantação e operação de Usina Fotovoltaica no município de Barra do Jacaré.