Daj: mais que presente, é experiência

com requinte, conforto e aconchego em Ribeirão Claro

Parar, respirar fundo, relaxar e aproveitar. Nesse Dia dos Pais, mais do que um presente, seu pai merece momentos de bem estar ao lado de quem mais ama. Para curtir a data em família ou a dois, o Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro, oferece uma verdadeira experiência com muito conforto, requinte e aconchego.

Os pais que se hospedarem no final de semana do Dias dos Pais ganharão uma massagem relaxante no Jaune Spa By L´Occitane. Além disso, poderão aproveitar toda estrutura do resort; com seus espaços para caminhadas, passeios de bicicleta, práticas esportivas, pescaria ou apenas para relaxar nas piscinas.

As externas, para os dias quentes, o que é comum no Norte Pioneiro, possuem bar molhado e chafariz para as crianças. Já para os dias frios ou para aproveitar à noite a opção é a piscina coberta com cromoterapia.

“Aqui no Daj nos preocupamos nos mínimos detalhes para que nossos hóspedes aproveitem o tempo livre, vivam o agora ao lado de quem gostam em harmonia com toda essa natureza”, disse a gerente, Silmara Camargo.

As confortáveis suítes a partir de 90 metros quadrados comportam um casal com dois filhos pequenos com idade até 6 anos e são equipadas com banheiras de hidromassagem, dois chuveiros, tv de 55 polegadas, roupas de cama e banho trussardi e produtos L´Occitane. Para quem possui criança pequena, a copa do bebê é um diferencial.

Durante a estadia, os hóspedes se deparam com lugares e objetos que remetem à infância ou ao passado. Os jardins, as louças da família, o antigo piano, os quadros, a fonte de água na entrada, entre outros, são detalhes que dão o clima de aconchego ao local.

A gastronomia valoriza a culinária regional aliada à cozinha internacional. No desjejum, que pode ser desfrutado na varanda com visual para as montanhas, o premiadíssimo café de Ribeirão Claro, é acompanhado por pães frescos produzidos na própria padaria, doces regionais, tapiocas e uma coalhada com frutas vermelhas que não se vê por aí. Todas as refeições estão inclusas nas diárias.

Uma vantagem é que não há necessidade de passar por aeroporto para se chegarem Ribeirão Claro. A cidade possui ótimo acesso por estradas de está distante 390 quilômetros de Curitiba, São Paulo e Campinas, 250 km de Ponta Grossa e Maringá, 180 km de Londrina e 150 km de Bauru e Marília. As bonitas paisagens tornam a viagem ainda mais agradável e a distância passa despercebida.

Daj Resort & Marina/Ribeirão Claro – (43) 3371-3905.