Ministrado pelo Frei Wilson em santuário

No próximo domingo, dia 9 de outubro, o Frei Wilson ministrará no Santuário do Santíssimo Nome de Jesus pelos quatro anos de inauguração do Crucifixo Santíssimo Nome de Jesus.

Será um encontro de Cura e Libertação e a igreja convida a comunidade para estar presente em Joaquim Távora.

Terá ônibus saindo de Santo Antônio da Platina, os interessados procurar por Rafael, voluntário da Proclamai. Contato: 43 9867-0494.