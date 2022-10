CTG Brasil lança novo Edital de Incentivo para Projetos Sociais

Com inscrições abertas até 17 de outubro, iniciativa busca patrocinar projetos que contribuam com o desenvolvimento local das comunidades na área de atuação da Empresa

A CTG Brasil, umas das líderes em geração de energia limpa no País e concessionária de 8 usinas hidrelétricas no rio Paranapanema, está lançando seu 3º Edital de Recursos Incentivados para o Desenvolvimento Local. O objetivo é apoiar financeiramente projetos que contribuam para o desenvolvimento das comunidades que vivem no entorno das operações da companhia. As organizações socioambientais, culturais e esportivas poderão apresentar suas propostas para análise e inscrever-se até o dia 17 de outubro. Podem participar organizações da sociedade civil (OSCs), organizações com fins lucrativos (empresas privadas), Conselhos de Direitos da Infância e Adolescência e Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa ou Organizações Públicas executoras de projetos que tenham sido aprovados pelos respectivos Conselhos.

As organizações proponentes devem ter ao menos três anos de atividades voltadas ao esporte ou à cultura, atendimento a crianças, adolescentes e idosos. As iniciativas que trabalhem de modo transversal com o acesso a treinamentos e oportunidades no mercado de trabalho, em especial com foco em grupos minorizados e/ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica serão priorizadas.

As Leis de Incentivo cobertas pelo edital são: Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/1991); Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006); Lei de Incentivo aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990); Lei de Incentivo aos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa (Lei 12.213/2010).

Em 2021, no 2º edital lançado pela CTG Brasil, a companhia destinou R$ 11,3 milhões a 22 projetos selecionados. As iniciativas contemplaram 91 cidades, em sete estados brasileiros, e beneficiaram mais de 55 mil pessoas, de todas as faixas etárias. Neste ano, a empresa pretende expandir as cidades beneficiadas, considerando as localizadas na região nordeste e no estado de Minas Gerais.

“Gerar transformação e impacto social positivo nas regiões onde atuamos é um compromisso da CTG Brasil. Uma das formas de ampliarmos esse compromisso se dá por meio das leis de incentivo e dos projetos que podemos apoiar por meio delas”, conta Salete da Hora, diretora de Marca, Comunicação & Sustentabilidade da CTG Brasil. “Entendemos que, ao fortalecer o desenvolvimento de comunidades locais, reforçamos nosso compromisso com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) propostos pela ONU para promover respeito aos direitos humanos, condições dignas de trabalho e preservação do meio ambiente.”

As inscrições poderão ser realizadas pela plataforma Bussola Social, disponível aqui . No link também estão disponíveis o edital completo, regulamento, critérios de seleção, localidades participantes e outras informações.

Sobre a CTG Brasil

A CTG Brasil trabalha para desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala. Uma das maiores geradoras de energia do País, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,3 GW. Criada em 2013, é parte da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.