Crise hídrica causa rodízio em Santo Antônio e Quatiguá

Santo Antônio da Platina volta a ter revezamento no abastecimento a partir desta terça e Quatiguá a partir de quarta, dia 22

Santo Antônio da Platina

A redução drástica no volume de água do Ribeirão das Bicas obriga a Sanepar a retomar de forma emergencial o rodízio no abastecimento de água em Santo Antônio da Platina, a partir desta terça-feira (21).

Neste fim de semana, os equipamentos tiveram de ser desligados devido à queda da vazão do rio que chegou a níveis mínimos, inviabilizando a captação de água. O rio é responsável por 50% do abastecimento.

Com a implantação do rodízio, o abastecimento será equalizado e a água distribuída de forma regular para todas as regiões da cidade. O sistema foi dividido em sete setores, que ficarão sem o fornecimento de água um dia na semana. O fechamento será durante 29 horas, das 7h da manhã de um dia ao meio-dia do dia seguinte.

Todos os esforços estão sendo feitos para possibilitar que nas vésperas e feriados de Natal e Ano Novo, dias 24 e 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, não haja interrupção do fornecimento de água.

As altas temperaturas e o aumento no consumo agravam a situação. Por isso, é fundamental que se faça uso racional da água, com prioridade para alimentação e higiene pessoal.

PROGRAMAÇÃO DO RODÍZIO

TERÇA-FEIRA (21)

Setor 1 – Jardim Dr. Jamidas, Santo Ângelo, Aparecidinho I, II e III, Jardim Alceu Garbelini, Jardim Junior Afonso, João Furtado e Porto Seguro.

QUARTA-FEIRA (22)

Setor 2 – Jardins São João, Álvaro Abreu, São Pedro I e II, Vila Ribeiro, Jardins Santa Cruz, Alphaville, São Cristóvão, Sumaré e Distrito de Platina.

QUINTA-FEIRA (23)

Setor 3 – Jardim Parque Jandira, Sindicato, Bella Vista, Minas Gerais e Parque Industrial, Jardim Santo André, Vila Claro, Santa Terezinha, Gralha Azul, Bela Manhã e Jardim Santo Antônio 2.

DOMINGO (26)

Setor 4 – Vila Sete, Jardim Eldorado, Colorado, Moralina, Alvorada, Colina Verde, Eunice Eleutério, Jardim Riviera Park, Santa Crescência, Monte Verde, Belagio e Hospital Regional.

SEGUNDA-FEIRA (27)

Setor 5 – Jardim São Francisco, Vista Alegre, Egeia, Palmeiras, Murakamy, Centro (parte baixa a partir da rua Benjamim Constant), Santa Mônica, Monte das Oliveiras e Jardim São Paulo.

TERÇA-FEIRA (28)

Setor 6 – Jardim Saúde, Jardim Sol, Campestre, Maria Luiza, Jardim Baggio, Vila Coelho, Centro (próximo ao Colégio Tiradentes), na região baixa a partir da rua Abilon Souza Naves, Jardim Murumby, Santos Dumont, Paraíso e Sindicato (parte baixa), Monte Sinai, Maria Tereza Rennó, Rennó Parque, Jardim Tarumãs, Parque Pavão I e III, Jardim Roberto Rennó, Vitória Regia, Vila Rica, Vila Rennó I e Yazaki.

QUARTA-FEIRA (29)

Setor 7 – Centro (parte alta), Vila São José e Jardim Isaura.

QUINTA-FEIRA (30)

Setor 1 – Jardim Dr. Jamidas, Santo Ângelo, Aparecidinho I, II e III, Jardim Alceu Garbelini, Jardim Junior Afonso, João Furtado e Porto Seguro.

DOMINGO (02)

Setor 2 – Jardins São João, Álvaro Abreu, São Pedro I e II, Vila Ribeiro, Jardins Santa Cruz, Alphaville, São Cristóvão, Sumaré e Distrito da Platina.

SEGUNDA-FEIRA (03)

Setor 3 – Jardim Parque Jandira, Sindicato, Bella Vista, Minas Gerais e Parque Industrial, Jardim Santo André, Vila Claro, Santa Terezinha, Gralha Azul, Bela Manhã e Jardim Santo Antônio 2.

TERÇA-FEIRA (04)

Setor 4 – Vila Sete, Jardim Eldorado, Colorado, Moralina, Alvorada, Colina Verde, Eunice Eleutério, Jardim Riviera Park, Santa Crescência, Monte Verde, Belagio e Hospital Regional.

QUARTA-FEIRA (05)

Setor 5 – Jardim São Francisco, Vista Alegre, Egeia, Palmeiras, Murakamy, Centro (parte baixa a partir da rua Benjamim Constant), Santa Mônica, Monte das Oliveiras e Jardim São Paulo.

QUINTA-FEIRA (06)

Setor 6 – Jardim Saúde, Jardim Sol, Campestre, Maria Luiza, Jardim Baggio, Vila Coelho, Centro (próximo ao Colégio Tiradentes), na região baixa a partir da rua Abilon Souza Naves, Jardim Murumby, Santos Dumont, Paraíso e Sindicato (parte baixa), Monte Sinai, Maria Tereza Rennó, Rennó Parque, Jardim Tarumãs, Parque Pavão I e III, Jardim Roberto Rennó, Vitória Regia, Vila Rica, Vila Rennó I e Yazaki.

SEXTA-FEIRA (07)

Setor 7 – Centro (parte alta), Vila São José e Jardim Isaura.

SÁBADO (08)

Setor 1 – Jardim Dr. Jamidas, Santo Ângelo, Aparecidinho I, II e III, Jardim Alceu Garbelini, Jardim Junior Afonso, João Furtado e Porto Seguro.

DOMINGO (09)

Setor 2 – Jardins São João, Álvaro Abreu, São Pedro I e II, Vila Ribeiro, Jardins Santa Cruz, Alphaville, São Cristóvão, Sumaré e Distrito da Platina.

QUATIGUÁ

A Sanepar informa o cronograma de implantação emergencial de rodízio a partir desta quarta-feira (22) em Quatiguá. A adoção do rodízio é necessária em razão da estiagem severa e das altas temperaturas das últimas semanas, acima da média para o período, que provocaram a queda abrupta na vazão do Ribeirão Lajeado, manancial de abastecimento da cidade. É essencial que a população colabore e não desperdice.

Com a implantação do rodízio, o abastecimento será equalizado e a água distribuída de forma regular para todas as regiões da cidade. O sistema foi dividido em sete setores, que ficarão sem o fornecimento de água um dia na semana. O fechamento será durante 29 horas, das 7h da manhã de um dia ao meio-dia do dia seguinte. Todos os esforços estão sendo feitos para possibilitar que nas vésperas e feriados de Natal e Ano Novo, dias 24 e 25, 31 de dezembro e !º de janeiro, não haja interrupção do fornecimento de água.

Para o rodízio, a cidade de Quatiguá foi dividida em três setores, de forma a alternar o abastecimento. Os bairros em rodízio terão a suspensão do abastecimento a partir das 6h da manhã, com normalização prevista de forma gradual a partir das 12h (meio-dia) da manhã do dia seguinte. A Sanepar pede o uso econômico da água. Priorize a água tratada para alimentação e higiene pessoal.

PROGRAMAÇÃO DO RODÍZIO

22 de dezembro (quarta-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 1 – Loteamento Nair Bueno (parte alta a partir da rua prefeito João Batista Bueno até a rua Tomhaz Belasque), Jd. Primavera, Vila Rural, Jd. Cristal, Loteamento Camilo, Jd. Nascente do Sol, Loteamento Neiri.

23 de dezembro (quinta-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 2 – Loteamento Nair Bueno (Rua João Delmora, Rua Francisco Moreno e Rua Vereador João Consolin, no trecho entre as Ruas Nair Bueno de Moraes e Rua Antônio de Moraes), Jd Santa Lucia, Jd. Milão, Jd. Alvorada, Loteamento Vista Bella, Jd. Santa Inês, Loteamento Aurora.

26 de dezembro (domingo) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 3 – Centro, Vila Salvi, Chapada e Olaria.

27 de dezembro (segunda-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 1 – Loteamento Nair Bueno (parte alta a partir da rua prefeito João Batista Bueno até a rua Tomhaz Belasque), Jd. Primavera, Vila Rural, Jd. Cristal, Loteamento Camilo, Jd. Nascente do Sol, Loteamento Neiri..

28 de dezembro (terça-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 2 – Loteamento Nair Bueno (Rua João Delmora, Rua Francisco Moreno e Rua Vereador João Consolin, no trecho entre as Ruas Nair Bueno de Moraes e Rua Antônio de Moraes), Jd Santa Lucia, Jd. Milão, Jd. Alvorada, Loteamento Vista Bella, Jd. Santa Inês, Loteamento Aurora.

29 de dezembro (quarta-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 3 – Centro, Vila Salvi, Chapada e Olaria.

39 de dezembro (quinta-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 1 – Loteamento Nair Bueno (parte alta a partir da rua prefeito João Batista Bueno até a rua Tomhaz Belasque), Jd. Primavera, Vila Rural, Jd. Cristal, Loteamento Camilo, Jd. Nascente do Sol, Loteamento Neiri.

02 de janeiro (domingo) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 2 – Loteamento Nair Bueno (Rua João Delmora, Rua Francisco Moreno e Rua Vereador João Consolin, no trecho entre as Ruas Nair Bueno de Moraes e Rua Antônio de Moraes), Jd Santa Lucia, Jd. Milão, Jd. Alvorada, Loteamento Vista Bella, Jd. Santa Inês, Loteamento Aurora.

03 (segunda-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 3 – Centro, Vila Salvi, Chapada e Olaria.

04 de janeiro (terça-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 1 – Loteamento Nair Bueno (parte alta a partir da rua prefeito João Batista Bueno até a rua Tomhaz Belasque), Jd. Primavera, Vila Rural, Jd. Cristal, Loteamento Camilo, Jd. Nascente do Sol, Loteamento Neiri.

05 de janeiro(quarta-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 2 – Loteamento Nair Bueno (Rua João Delmora, Rua Francisco Moreno e Rua Vereador João Consolin, no trecho entre as Ruas Nair Bueno de Moraes e Rua Antônio de Moraes), Jd Santa Lucia, Jd. Milão, Jd. Alvorada, Loteamento Vista Bella, Jd. Santa Inês, Loteamento Aurora.

06 de janeiro (quinta-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 3 – Centro, Vila Salvi, Chapada e Olaria.

07 de janeiro (sexta-feira) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 1 – Loteamento Nair Bueno (parte alta a partir da rua prefeito João Batista Bueno até a rua Tomhaz Belasque), Jd. Primavera, Vila Rural, Jd. Cristal, Loteamento Camilo, Jd. Nascente do Sol, Loteamento Neiri.

08 de janeiro (sábado) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 2 – Loteamento Nair Bueno (Rua João Delmora, Rua Francisco Moreno e Rua Vereador João Consolin, no trecho entre as Ruas Nair Bueno de Moraes e Rua Antônio de Moraes), Jd Santa Lucia, Jd. Milão, Jd. Alvorada, Loteamento Vista Bella, Jd. Santa Inês, Loteamento Aurora.

09 de Janeiro (domingo) – Início do rodízio às 6h, com normalização a partir das 12h da manhã do dia seguinte.

Setor 3 – Centro, Vila Salvi, Chapada e Olaria.