CPFL investe em três cidades da região

Neste ano a empresa já iniciou a construção de dois circuitos de rede de distribuição em 15kV possibilitando maior flexibilização do sistema elétrico

Em 2020, a CPFL Santa Cruz investiu R$ 87,4 milhões em obras de melhoria, expansão e manutenção de redes de energia e atendimento ao cliente em Ourinhos e 26 cidades da região.

Os investimentos foram realizados por meio do Plano de Expansão do Sistema Elétrico (PESE), Plano de Flexibilidade no Atendimento a Localidades (PFAL) e Plano de Confiabilidade da empresa, que fazem parte do compromisso da CPFL Energia com a garantia de um fornecimento mais robusto para os consumidores.

“As entregas dessas obras levarão as cidades da região a um novo patamar de qualidade no serviço, pois os investimentos proporcionam flexibilidade e confiabilidade ao sistema elétrico de distribuição, além de suportar o crescimento econômico no município e absorver as futuras demandas de energia por vários anos”, reforça Zamboni.

Veja os investimentos no Norte Pioneiro: