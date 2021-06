CPFL: Automatismo melhora operação em Jacarezinho

Chave telecomandada pelo Centro de Operações possibilitará restabelecimento imediato em caso de quedas de energia

Jacarezinho acaba de receber uma tecnologia de automatismo que possibilitará agilidade e qualidade no atendimento aos clientes, em caso de problemas com a rede elétrica no sistema de transmissão. A partir de 2022, ao detectar falhas em umas das Linhas de Transmissão fontes, a companhia poderá restabelecer o fornecimento sem a necessidade do envio de equipes ao local, por meio de chave telecomandada pelo nosso Centro de Operações do Sistema.

“Buscando entregar uma melhor prestação de serviço para os mais de 17 mil clientes de Jacarezinho, adotamos várias ações preventivas e de melhoria na Subestação da cidade. Fizemos uma força tarefa e dedicamos todo o nosso contingente para realizar melhorias imediatas e ações a longo prazo”, afirma Rodrigo Nascimento, gerente de operações de subtransmissão da CPFL Santa Cruz.

Além da chave telecomandada, a Subestação recebeu melhorias no sistema de proteção para o transformador e todas as conexões, barramentos, equipamentos, sistema de proteção e sistema de aterramento foram revisados. A distribuidora utilizou ainda um sistema de termovisão, para identificar pontos críticos e adotar ações de correção e controle encontradas tanto na subestação, quanto nas Linhas de Transmissão.

Investimentos – Em 2020, a CPFL Santa Cruz investiu mais de R$ 87,4 milhões em obras de melhoria, expansão e manutenção de redes de energia e atendimento ao cliente em Jacarezinho e cidades da região.

Mesmo durante a pandemia, a distribuidora ampliou a capacidade de atendimento de subestações, construiu novas redes de distribuição e reforçou o atendimento ao cliente e canais digitais.

Os investimentos foram realizados por meio do Plano de Expansão do Sistema Elétrico (PESE), Plano de Flexibilidade no Atendimento a Localidades (PFAL) e Plano de Confiabilidade da empresa, que fazem parte do compromisso da CPFL Energia com a garantia de um fornecimento mais robusto para os consumidores.

“Focamos os esforços no trabalho pesado para garantir o fornecimento de energia com excelência, visto que é uma necessidade básica e estávamos passando por uma pandemia. Cuidamos dos nossos colaboradores que estavam, a todo momento, na linha de frente prestando esse serviço tão importante para que a população pudesse ficar em casa”, reforça Nascimento.

Apenas na cidade de Jacarezinho, a companhia investiu R$ 3.576.531 milhões durante o ano passado. Já nos três primeiros meses de 2021, foram R$ 547 mil, sendo R$ 311.6 mil em atendimento ao cliente e crescimento do mercado, R$ 167.5 mil em manutenção e melhoria do sistema elétrico e R$ 67.6 mil em projetos especiais.

Além dos investimentos em Jacarezinho, a CPFL Santa Cruz já iniciou, em 2021, a construção de dois circuitos de rede de distribuição em 15kV, possibilitando maior flexibilização do sistema elétrico para as cidades da região.