Coxa faz 5 a 0 no Paraná

Alviverde dominou o jogo nas duas etapas

A tarde de sábado (24) foi de goleada no estádio Major Antônio Couto Pereira. O Coritiba fez 5 a 0 sobre o Paraná e atropelou no clássico estadual, válido pela sexta rodada do Campeonato Paranaense de Futebol (fotos). Foi o maior placar do time patrocinado pela Pro Tork em jogos contra o Tricolor da Vila. Os gols coxas-brancas que fizeram a galera vibrar foram marcados por Val, Wellington Ribeiro, Igor Paixão e Cerutti (2).

O jogo –Para a partida, o técnico Gustavo Morínigo teve o retorno do goleiro Wilson, que estava afastado por uma entorse no tornozelo. Além dele, Val também esteve entre os titulares, após cumprir suspensão. A escalação coxa-branca foi com: Wilson, Igor, Wellington Carvalho (Nathan Ribeiro), Luciano Castan e Romário; Willian Farias (Matheus Sales), Val e Waguininho (Cerutti); Rafinha (Matheus Bueno), Igor Paixão (Tailson) e Léo Gamalho.

Com a bola rolando, no início do jogo, o Coritiba sofreu com a marcação paranista, que neutralizava as jogadas de ataque do Verdão. O Coxa saiu na frente aos 28’ do primeiro tempo, após o chute de fora da área de Val entrar e balançar as redes do adversário. O volante tem como característica arriscar de fora da área, e dessa vez deu certo, marcando o seu primeiro gol com a camisa coxa-branca.

Na volta do intervalo, assim que a bola começou a rolar, no primeiro minuto de jogo, após escanteio cobrado pelo Coritiba, Wellington Carvalho subiu para marcar o segundo gol de cabeça, e também fazendo o seu primeiro como jogador Alviverde. E não parou por aí. Na sequência, Igor Paixão aos 5’ recebeu um lindo passe de Rafinha, e empurrou para dentro do gol adversário.

No decorrer da segunda etapa, Cerutti entrou no lugar de Waguininho, e o camisa 11 ainda não havia feito nenhum gol no Coritiba. Mas então, o argentino marcou duas vezes. O quarto gol veio após assistência de Léo Gamalho, aos 28’ e no final da partida, aos 44’, o atacante ficou livre no meio-campo, e chutou de fora da área, fazendo o quinto do Coxa, e fechando a conta no clássico ParaTiba.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.