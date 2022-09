Coxa conquista três pontos importantes

Venceu Atlético Goianiense no Couto Pereira

Neste domingo (11), o Coritiba recebeu o Atlético-GO pela 26ª rodada do Brasileirão. Com dois belíssimos gols de cabeça, o time patrocinado pela Pro Tork venceu o adversário pelo placar de 2 a 0 e conquistou uma vitória importantíssima nesta sequência de campeonato.

Alef Manga e Fabrício Daniel marcaram para o Coxa.

O jogo

Na primeira etapa, o alviverde começou com boa movimentação e rapidez nos contra-ataques. Aos 25’, a equipe chegou com perigo, Fabrício Daniel cruzou para Adrián Martínez, o argentino cabeceou, mas a bola passou raspando na trave.

O Coritiba pressionava e trabalhava bem a bola, logo aos 27’ o time quase abriu o marcador. Robinho recebeu a bola e finalizou cruzado, no desvio o goleiro adversário não conseguiu fazer a defesa, mas a investida acabou saindo pela linha de fundo. O adversário começou a avançar na marcação alviverde e aos 40’, o goleiro Gabriel fez grande defesa e fechou o canto do gol, evitando que o time goiano abrisse o placar.

Mas, o grito da torcida coxa-branca saiu da garganta aos 44 minutos. Natanael avançou pela direita e fez cruzamento na medida para Alef Manga. O camisa 11 subiu para cabecear e estufou a rede, abrindo o marcador no Couto Pereira.

O time alviverde voltou para a segunda etapa querendo mais! E logo aos 4’ de jogo o Coxa ampliou o marcador. Robinho cobrou falta com precisão e Fabrício Daniel subiu para cabecear, a bola foi no cantinho e balançou as redes no Alto da Glória. 2 a 0 Coxa!

A partida ficou trancada, mas o Coritiba tentava encontrar espaços na marcação da equipe adversária e conseguia avançar com velocidade pelas laterais. Aos 27’, Fabrício Daniel tentou finalizar, mas foi travado pelo zagueiro. No rebote, Thonny Anderson também tentou balançar a rede, mas a defesa afastou. Aos 43’, outra boa chance do Coxa! Léo Gamalho recebeu cruzamento rasteiro e tentou empurrar para o fundo do gol, o goleiro chegou para salvar no último segundo.

O próximo compromisso do Coritiba é pela 27ª rodada do Brasileiro. A equipe alviverde viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no sábado (17), às 19h, no Nilton Santos.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.

Jornalista responsável: Daniela Burgonovo

imprensa@protork.com