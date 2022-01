Sepultado corpo da comerciante platinense Vânia Campos

Era comerciante em Santo Antônio da Platina

De problemas circulatórios pós-operatórios e parada cardíaca, faleceu no Hospital Evangélico de Londrina, Vânia Campos Souza (fotos) , aos 53 anos.

Era comerciante, proprietária de uma loja de lingerie no centro de Santo Antônio da Platina.

O corpo esteve no Velório Platinense (abaixo do Centro Social) e enterrado às 16h30m deste domingo, dia 30.

Deixou um casal de filhos, Talita, 29 anos, e Felipe, 27, e o marido, Ademir Alves, que teve imobiliária com o professor aposentado Gusto Lomba e, atualmente, trabalha em sua empresa do segmento no Platina Shopping.

Ademir contou à reportagem que eram casados há 30 anos.