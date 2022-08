Coxa vence e salta na tabela do Brasileirão (vídeo)

Time venceu Avaí no Couto Pereira na tarde deste sábado

Neste sábado (27), o Coritiba venceu o Avaí por 1 a 0, com gol marcado por Fabrício Daniel na segunda etapa, de fora da área. A partida marcou a abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira. Com o resultado, o Coxa subiu para a 16ª colocação com 32 pontos conquistados.

O Coxa volta a campo no sábado (03), diante do América-MG, pela 25ª rodada do Brasileiro.

O jogo – Para o confronto, a equipe coxa-branca teve dois retornos importantes, o capitão Willian Farias e o zagueiro Luciano Castan voltaram ao time após cumprir suspensão. A grande novidade foi o goleiro Gabriel, relacionado pela primeira vez.

O técnico Guto Ferreira escalou o Coritiba com: Alex Muralha, Natanael, Jhon Chancellor, Luciano Castan, Diego Porfírio, Willian Farias, Bruno Gomes, Fabrício Daniel, Egídio, Alef Manga e Adrián Martínez.

Começou o jogo com boa movimentação e arriscava pelas laterais, com muita velocidade. Aos 08 minutos de partida, Adrián Martínez foi derrubado na área, o árbitro checou o lance no VAR e anulou a possível penalidade para o time alviverde.

A partida ficou truncada e as equipes pressionavam na saída de bola e fechavam a marcação, trazendo poucas chances de perigo aos goleiros. O primeiro tempo terminou com o placar fechado.

Na segunda etapa, o Coxa teve uma boa chegada aos 18’ com Adrián Martínez. O argentino recebeu em velocidade e na finalização a bola subiu demais e foi pra fora.

Para levantar a torcida coxa-branca no Alto da Glória, Fabrício Daniel marcou um golaço! O camisa 13 recebeu passe de Robinho, se livrou da marcação, ajeitou a bola nos pés e bateu de fora da área, a bola entrou no cantinho e balançou as redes.

A torcida coxa-branca cantava alto no Couto Pereira e com o apito final comemorou três pontos importantissímos no Brasileirão.

Estreias no Alto da Glória – Diante do Avaí dois atletas fizeram suas estreias com a camisa alviverde. O zagueiro Jhon Chancellor entrou como titular e fez desarmes importantes durante a partida. Outra estreia foi do lateral-esquerdo, Rafael Santos. O atleta entrou em campo aos 24′ do segundo tempo no lugar de Diego Porfírio.