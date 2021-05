Coritiba vence Avaí por 2 a 0 (veja os gols)

Coxa começa bem e com vitória o Brasileiro visando retorno à Série A

O Coritiba voltou a jogar no Couto Pereira, depois de 26 dias, e venceu em sua estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B. Com gols de Waguininho e Val, o placar da partida que rolou neste sábado (29) ficou em 2×0. A equipe não estava jogando em casa por conta da troca do gramado do estádio, que acontece todo outono.

Para a sua primeira partida na competição, o técnico Gustavo Morínigo contou com o retorno de Robinho, que entrou durante o segundo tempo, recuperado de problemas musculares. Por outro lado, Igor Paixão, que testou positivo para a Covid-19 no exame pré-jogo, ficou de fora.

Gol do Waguininho – O time patrocinado pela Pro Tork abriu vantagem logo aos 13’ do primeiro tempo, com Waguininho.

Ele mandou de fora da área e contou com o desvio para marcar o primeiro do Verdão no Brasileiro. Destaque para Wilson, que, pouco antes, fez grande defesa na chegada do Avaí. O visitante chutou de fora da área e o goleiro coxa-branca pegou.

Pelo lado direito, com Rafinha, logo nos primeiros minutos da segunda etapa, chegou bem. O camisa 7 cruzou, mas a zaga do Avaí tirou de cabeça. Em seguida, Gamalho recebeu de Natanael e mandou de cabeça, pressionado pela marcação. A bola passou por cima do gol.

O Avaí tentou surpreender Wilson aos 7’, mas o goleiro coxa-branca defendeu em dois tempos. Em seguida, gol do Val. Ele mandou da entrada da área, a bola desviou na zaga e entrou.

Aos 24’, Willian Farias tentou fazer o dele, mas a bola subiu demais, foi por cima do travessão. No último minuto de jogo, Wilson ainda defendeu uma investida do Avaí, mas o jogo terminou em 2×0, garantindo os primeiros três pontos para o Coxa, que inicia sua caminhada em busca do acesso à série A da competição.

Próximo jogo – O Alviverde volta a campo no próximo sábado (05), contra o Botafogo, no Engenhão, Rio de Janeiro, às 21 horas, pela segunda rodada do Brasileiro.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.