Coritiba é o líder da Série B 2021

Na noite desta terça-feira (17), em confronto válido pela última rodada do primeiro turno do Brasileiro de Futebol – Série B, o Coritiba venceu a Ponte Preta com o placar de 2 a 0. Com isso, inicia o segundo turno como líder da competição, com 36 pontos somados.

Val e Waguininho marcaram os gols do time patrocinado pela Pro Tork, e garantiram mais uma vitória dentro de casa.

O jogo: O treinador Gustavo Morínigo contou com o retorno, para a formação titular, dos atletas: Henrique, Guilherme Biro e Igor Paixão, que estavam suspensos no último jogo.

Morínigo repetiu a mesma escalação que vem usando nos últimos jogos: Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho (Rafinha); Waguininho (Luizão), Igor Paixão (Igor) e Léo Gamalho (Gui Azevedo).

O Coxa não demorou para abrir o placar. Logo nos primeiros 8’ minutos de jogo, Val arriscou de longe, e o goleiro adversário não conseguiu fazer a defesa, marcando para o Alviverde. Após fazer o gol, a Ponte Preta começou a chegar mais ao ataque, mas a defesa segurou o resultado.

Na volta do intervalo, o Verdão retomou as ações ofensivas, e criou mais chances de gol. Em jogada na frente da área, Waguininho recebeu a bola, chutou e novamente o goleiro não conseguiu chegar, o que garantiu a vitória do Coritiba no Couto Pereira.

O Coxa encerra o primeiro turno sem perder nenhum jogo em casa, e apenas com três derrotas fora. O segundo turno começa nesta sexta-feira (20), contra o Avaí, na Ressacada, às 19h.

