Investidos R$ 29 milhões na região

Com novas subestações e o Paraná Trifásico da Copel

Mais energia disponível e cada vez menos interrupções no fornecimento. É o que a Copel mira com os empreendimentos em andamento da região do Norte Pioneiro paranaense, onde três novas subestações estão em construção. Em Santa Amélia, as obras estão em fase de finalização e em Salto do Itararé a conclusão é prevista para julho. No município de Joaquim Távora (fotos da subestação) fica o maior dos três empreendimentos, que será entregue no final de 2021. O investimento somado é de R$ 29 milhões.

As novas subestações beneficiarão diretamente cerca de 11 mil unidades consumidoras nos três municípios citados e também em Santana do Itararé. Além disso, as obras terão interligação regional, proporcionando maior flexibilidade de operação no fornecimento aos municípios de Abatiá, Bandeirantes, Siqueira Campos, Carlópolis e Santo Antônio da Platina.

Em Santa Amélia e Salto, as subestações vão operar em 34,5 mil volts. Já a nova unidade de Joaquim Távora vem reforçar o sistema de alta tensão da região, em 138 mil volts.

PARANÁ TRIFÁSICO – Outra frente de trabalho da Copel está na melhoria das redes elétricas rurais, através do Programa Paraná Trifásico. Para esta área, já foram destinados R$ 13 milhões para a construção de 82 quilômetros de linhas renovadas pelo programa no Norte Pioneiro, que levou obras aos municípios de Carlópolis, Guapirama, Ibaiti, Japira, Joaquim Távora, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

De acordo com o gerente regional de Projetos e Obras da Copel Aparecido Alberto Tomazeli, a substituição das redes monofásicas trazem benefícios para o agronegócio, que ganha mais qualidade na energia e menos desligamentos. “Utilizamos tecnologia de automação e redes protegidas do contato de galhos de árvores e outras interferências. Além disso, com o aumento da malha trifásica, a conexão para o produtor rural pode acontecer a um custo muito inferior do que anteriormente”, destaca.

GERAÇÃO DE ENERGIA – Ainda entre os investimentos da Copel na região do Norte Pioneiro, a empresa concluirá este ano a modernização da usina termelétrica de Figueira, que opera no município desde 1963. A última etapa do projeto iniciou em fevereiro, com prazo de seis meses para execução, orçamento estimado em R$ 37,3 milhões e a geração de 150 postos de trabalho.

A Usina Figueira passou por uma reforma completa e teve as duas caldeiras antigas substituídas por uma nova, mais moderna e eficiente, que vai garantir um desempenho melhor na geração de energia, com redução considerável na emissão de gases e partículas resultantes da queima do carvão.

Com isso, a usina terá a capacidade de geração ampliada de 10,3 megawatts médios para 17,7 megawatts médios após a modernização, sem a necessidade de aumentar o volume de carvão consumido.