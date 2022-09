Coordenadora geral dos JEPs em Japira

Fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná

Neste último final de semana durante os 68º Jogos Escolares Fase Macrorregional o Norte Pioneiro recebeu a coordenadora geral Márcia Tomadon, que veio diretamente de Curitiba para prestigiar o evento em Japira.

Durante sua visita, elogiou o trabalho do prefeito e administração e citou até a possibilidade de uma fase final (Paranaense ) no município tendo em vista a estrutura oferecida.

Durante os dias 23 a 25 de setembro, a cidade de Japira recebeu a fase regional do 68° Jogos Escolares do Paraná – Bom de Bola. Cerca de 360 atletas e dirigentes competem. Ao todo, 13 cidades dos Núcleos Regionais de Educação dos municípios de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Wenceslau Braz e Ibaiti disputam a classificação para a fase final, em Lapa, no mês de outubro.

Os JEPS contam apenas com o futebol de campo, nas categorias A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos), naipe feminino e masculino. Nesta regional, envolvidos as cidades de Assai, Bandeirantes, Nova Fátima, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Arapoti, São João da Boa Vista, Wenceslau Braz, Ibaiti, Tomazina e Japira. As partidas foram realizadas no Campo Municipal da Vila Rural e no Estádio Municipal Arnaldo Forbeck.

Para a chefe do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, Leila Cândido de Bonfim Torres, foi gratificante organizar a iniciativa no município. “Em 2019, quando a gente já trouxe a regional do futebol para Japira, foi um marco histórico, porque foi a primeira vez”. Ela ressaltou a importância dos profissionais da Educação que ensinam os alunos dentro e fora da sala.

A próxima etapa acontece entre os dias 11 a 16 de outubro, em Lapa. A programação completa pode ser encontrada no site do JEPS: http://www.jogosescolares.pr.gov.br/modules/fase_final/fase.php?fase=64&cmbRegional=1177&TipoDoc=2

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte e da Superintendência Geral do Esporte.

Fotos: Manu Benício