Prossegue a festa religiosa em Siqueira

Senhor Bom Jesus da Cana Verde é venerado

Depois de dois anos ocorrendo apenas de forma semi-presencial devido à pandemia, este ano volta com toda a força a Grande Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, um dos maiores eventos religiosos do Paraná.

Está acontecendo desde 28 de julho e se estenderá até sete de agosto (domingo que vem) ininterruptamente.

Como ocorre tradicionalmente, terá toda a estrutura de outros anos, agora ampliada:

Na parte religiosa a tradicional Novena do Senhor Bom Jesus, celebrações de Missas, Confissões, etc. Na parte social, Shopping Popular, Praças de Alimentação, Leilões, Cavalgada, Parque de Diversões, Show de Prêmios, e os tradicionais churrasco, leitoa e pastel de polvilho, onde estima-se o consumo de mais de 20 toneladas de carnes.