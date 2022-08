Conheça mais cursos ofertados pela Unopar

Opções para todos os gostos e vocações; confira

ADMINISTRAÇÃO UNOPAR 🎓

☑️ Sobre o curso

Se você deseja trabalhar com pessoas e processos, e também gosta das matérias de exatas, como matemática, o curso de Administração e Negócios é o seu lugar! Por contemplar diversas áreas de conhecimento, abre muitas possibilidades de atuação e, mais importante, aumenta suas chances de entrar no mercado de trabalho. No curso, você terá uma visão abrangente de uma organização, contemplando estratégia, tática e operação. Além disso, você vai aprender a identificar, analisar e solucionar os desafios que fazem parte do ambiente empresarial.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS UNOPAR 🎓

☑️ Sobre o curso

O curso de ciências contábeis a distância da Universidade Unopar EAD forma profissionais capacitados para trabalhar de forma produtiva e eficiente na gestão e no controle financeiro de pequenas, médias e grandes empresas. A graduação oferece conhecimento técnico para registrar e controlar contas, coordenar negociações, avaliar patrimônios financeiros, interpretar eventos econômicos e acompanhar políticas tributárias, entre outras funções de um contador.

HISTÓRIA UNOPAR 🎓

☑️ Sobre o curso

O curso de história a distância da Universidade Unopar EAD tem o objetivo de te fazer capaz de transmitir o conhecimento sobre a história dos homens e das civilizações, de forma a estimular o pensamento crítico nos alunos.Durante a graduação a distância, você irá compreender os fatos ocorridos durante o crescimento das civilizações humanas ao longo dos anos, e também como as condições econômicas, políticas, sociais e culturais influenciaram todo esse processo, e levaram as sociedades a se tornarem o que são hoje.

GESTÃO FINANCEIRA UNOPAR 🎓

☑️ Sobre o curso

O curso de gestão financeira a distância da Universidade Unopar EAD vai desenvolver as suas habilidades e competências para executar uma das principais funções na estrutura de uma empresa. Em apenas 4 semestres, a graduação vai preparar você para planejar, executar, controlar e avaliar práticas financeiras.

PUBLICIDADE UNOPAR 🎓

☑️ Sobre o curso

O curso de Publicidade e propaganda a distância da Universidade Unopar EAD tem o objetivo de te capacitar para uma atuação de excelência no mercado publicitário. Para isso, o curso é planejado para apresentar da forma mais eficiente as ferramentas usadas para planejar, desenvolver, implementar e acompanhar campanhas publicitárias e ações de comunicação.

EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA UNOPAR 🎓

☑️ Sobre o curso

O curso de educação física a distância da Universidade Unopar EAD tem a missão de te proporcionar um currículo moderno, que está alinhado com as principais tendências desse setor.

Após se formar na graduação a distância, você será capaz de orientar pessoas que buscam melhorar de vida através do exercício físico, se especializar em reabilitação corporal e motora, além de poder atuar juntamente à atletas no condicionamento físico profissional.

GESTÃO HOSPITALAR UNOPAR 🎓

☑️ Sobre o curso

O curso de gestão hospitalar a distância da Universidade Unopar EAD tem a missão de capacitar o profissional para exercer funções em setores administrativos na área da saúde. Para isso, você irá aprender como coordenar processos, organizar atividades de apoio logístico hospitalar, controlar sistemas de compras, além de acompanhar indicadores de qualidade referentes ao serviço hospitalar.

Na graduação a distância você aprenderá através de aulas teóricas e práticas, que te capacitarão para solucionar questões referentes ao maquinário, processos e pessoas, sempre com uma abordagem inovadora e eficiente.

GESTÃO COMERCIAL UNOPAR 🎓

☑️ Sobre o curso

O curso de gestão comercial a distância da Universidade Unopar EAD prepara profissionais para cuidar do planejamento econômico, financeiro e tributário de empresas que atuam no comércio e em serviços, tanto no atacado quanto no varejo. A graduação oferece conhecimentos técnicos para manter e controlar padrões de qualidade e cuidar do fluxo de informações gerenciais e comerciais, integrando os processos da sua organização.

MARKETING UNOPAR 🎓

☑️ Sobre o curso

O curso de marketing a distância da Universidade Unopar EAD tem o objetivo de te capacitar para atuar no planejamento mercadológicos e de apoio a vendas de todos os setores, em empresas de diversos portes. Para ser capaz de atuar nesse setor, você aprenderá técnicas para traçar planejamentos estratégicos de mercado, atuar na área de relacionamento com clientes, executar promoção de vendas, além de outras habilidades.