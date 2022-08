Confirmado stand do Npdiario na 50ª Efapi

Mais importante e vento da região será entre 17 e 21 deste mês

Num amplo espaço de 100 metros quadrados, no centro da festa e ao lado da sede da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, será instalado o estande do Npdiario, na edição de número 50 da Efapi, em Santo Antônio da Platina.

A Exposição-Feira Agropecuária e Industrial será promovida entre 17 e 21 deste mês.

O arquiteto Carlos Cintra e a designer de interiores Vanessa Pedroso elaboram o Projeto de decoração no local, onde haverá sorteio de brindes, back drop para fotos e muitas surpresas.