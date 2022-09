Será a segunda vez após a inauguração oficial

No dia dois de outubro (domingo que vem) às 15 horas será celebrada missa pelo padre José Antônio (foto) no Santuário da Divina Misericórdia no Morro do Cristo Redentor (foto).

O local é ponto turístico e do alto permite uma visão muito bonita da cidade.

A iniciativa religiosa, evidentemente, não atrapalhará a realização normal das eleições.