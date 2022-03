Confirmada licitação no Jardim Castro dia 13 em Jacarezinho

Primeira etapa, em andamento, deverá estar concluída em 30 dias

Foi publicado nesta quinta-feira (24) pela Prefeitura de Jacarezinho o edital da segunda etapa da pavimentação do Jardim Castro, cuja licitação será aberta no dia 13 de abril (TP8/2022). Serão investidos perto de R$ 790 mil, graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia (Republicanos) e contrapartida da Prefeitura.

Essa é a segunda vez que as obras são licitadas. Na primeira não houve comparecimento de empresas, e a licitação foi deserta. Isso ocorre devido à defasagem nas tabelas de composição de custos. O município tem que seguir tabelas do SINAPI – sigla para Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, mantida pela Caixa Econômica Federal e IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. “Com as constantes elevações nos preços de derivados de petróleo e o decurso de prazo entre a solicitação da autorização da licitação até sua abertura, as empresas ficam receosas de participar das licitações e depois correrem o risco de não ter os reajustes aprovados”, comenta o secretário Wagner Rodelli Bergamaschi.

A primeira etapa da pavimentação do Jardim Castro está em andamento. Por enquanto a empresa contratada pela Prefeitura está construindo os meios-fios e sarjetas, bem como as calçadas. A empresa deverá iniciar a pavimentação na próxima semana e, segundo a previsão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, deverá estar totalmente concluída em 30 dias, aproximadamente. Calçadas estão sendo feitas para posterior pavimentação das ruas.