Condutor capota Gol e morre na rodovia 160

Tinha 68 anos e perdeu controle do veículo

Na noite deste domingo (25) ocorreu acidente no KM 07 da PR-160, município de Sertaneja(Norte Pioneiro).

Um VW/ Gol, com placas de Sertaneja, trafegava pela rodovia, no sentido de Paranagi (distrito do município) até a zona urbana, quando o motorista perdeu o controle do carro, que capotou.

O condutor (68 anos) perdeu a vida no local, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina e a passageira (57 anos), encaminhada à Santa Casa de Cornélio Procópio, com ferimentos graves.