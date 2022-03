Fiéis ucranianos de Wenceslau Braz oram pelo final da conflito

Neste final de semana se juntou para a Anunciação do Senhor

O dia 25 de março é marcado pela comemoração da solenidade da Anunciação do Senhor. A data, celebrada pela Igreja Católica nove meses antes do Natal, recorda o dia em que Maria, mãe de Jesus, aceitou conceber a gravidez do Salvador. Por isso, na manhã desta sexta-feira (25), a comunidade ucraniana de Wenceslau Braz se juntou num ato solene de celebração e homenagens.

Maria Margarete Estarepravo, uma das líderes do encontro, explicou que o momento é de celebrar, mas também de rezar para seus irmãos em conflito no Leste europeu. “Esse é um dia especial. Além de fazermos essa celebração em honra de Maria Santíssima, também pediremos para que ela e seu filho, nosso Senhor Jesus, intercedam junto a Deus, principalmente, para haver paz entre Ucrânia e Rússia”, disse.

Na celebração, houve uma entrada solene de bandeiras da Ucrânia, Brasil, Paraná e Wenceslau Braz, em um sinal de respeito e união de povos. Além disso, os fiéis levaram rosas-amarelas e azuis para colocar no altar da capela, em um sinal de solidariedade aos que perderam suas famílias no conflito. “Nossa comunidade celebra com muito carinho o Santo Rosário a Nossa Senhora e homenageia os falecidos, os que perderam seus familiares e aqueles que perderam suas casas, sendo brutalmente tirados de seu país porque inimigos cruéis e desumanos os expulsaram de seus lares. Talvez esse povo nunca mais volte para suas casas, talvez nunca mais se encontrem. Estamos rezando por essas famílias e para que todas as nações tenham liberdade, proteção e direito a vida”, afirmou.

Maria ainda conta a visão da comunidade sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia. “Nos enxergamos o dirigente russo como alguém dominado por um sistema injusto, desonesto, soberbo e orgulhoso, que tem esse sentimento e necessidade de domínio. Mas eles também são pessoas, todos merecem nosso pesar e a nossa oração. Não queremos o mal de nenhum deles, temos a convicção que o povo russo também não quer o mal para seus irmãos ali vizinhos. Na misericórdia de Deus nos pedimos a paz para todos. Paz e discernimento para nossos governantes, para eles poderem acabar com essa guerra”, comentou(Reportagem: Folha Extra).

